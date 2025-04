Astronot Ini Memotret Bumi dari Antariksa, Hasilnya Menakjubkan

TEMPO.CO, London - Pernah Anda membayangkan bagaimana rasanya jadi astronot dan memotret bumi dari antariksa? Inilah yang diceritakan Tim Peake, astronot Badan Antariksa Eropa (ESA), dalam bukunya berjudul Hello, Is This Planet Earth?: My View from the International Space Station yang terbit pada 6 Juni 2017.



Buku hardcover berwarna ini menawarkan 150 foto memikat yang diambil dari Stasiun Antariksa Internasional (ISS) dengan komentar. Selama misi enam bulan di ISS, Peake menjalankan misi yang tak pernah dilakukan astronot lain: maraton di luar angkasa. Selama misi tersebut, ia juga menangkap ratusan foto yang menakjubkan.



Peake mengambil berbagai angle gambar dari planet yang kita sebut "rumah". Lampu-lampu dari berbagai negara, keindahan aurora di kutub, pemandangan laut, pegunungan, dan tentunya padang pasir yang tak terlupakan.



Dalam buku, tim juga menceritakan kisahnya saat dia tak sengaja menghubungi orang secara acak dan bertanya, "Halo, apakah ini planet bumi?" Pertanyaan kelakar itulah yang kemudian menjadi judul bukunya.



Dengan perspektif yang benar-benar unik tentang pemandangan planet kita, Peake mengungkapkan bahwa saat ia berada di luar angkasa, "Jauh ratusan mil di atas sini, saya tidak pernah merasa lebih dekat dengan rumah sebelumnya," ujar Peake.



Intip beberapa foto dan komentarnya di bawah ini, seperti dilansir laman berita Popular Science:



Aurora di Kanada





(Foto: Popular Science)



Aurora di utara Kanada memancarkan rona merah muda keunguan. Rona tersebut merupakan hasil oksigen atom yang tereksitasi pada ketinggian yang lebih tinggi dan terkena paparan cahaya matahari yang lebih intens.



Kawah di Kanada





(Foto: Popular Science)



Kawah Manicouagan yang berusia 210 juta tahun di Kanada.



Pulau untuk Berlibur





(Foto: Popular Science)



Pulau ini begitu memikat dari atas ISS. Menjelang akhir misi, ketika semua astronot makin rindu rumah dan keluarga, masing-masing sudah merencanakan liburan. Salah satunya adalah pulau yang tampak dari ISS ini.



Malam Berbintang







Pemandangan ini sangat cocok dengan lagu Coldplay yang berjudul "A Sky Full of Stars". Coldplay benar. Terkadang, bintang-bintang tampak begitu terang dari ISS, sehingga sulit untuk membaca konstelasi rasi yang ada.



Stasiun Antariksa saat Fajar







Stasiun ISS saat diambil saat menjelang matahari terbit sangat keren. Foto ini diambil dari jendela Cupola, laboratorium astronot Amerika, Jepang dan Eropa.



Wahana Soyuz







Dengan wahaya inilah nanti Tim Peake akan pulang, Soyuzz TMA-19m. Wahana Progress (kanan) juga sedang berlabuh di ISS.



Setelah melihat foto-foto menakjubkan dari astronot Tim Peake di atas, apakah Anda ingin berwisata ke Stasiun Antariksa Internasional (ISS)?



POPULAR SCIENCE | AMRI MAHBUB