Bayi ASI Eksklusif Lebih Siap Beralih ke Asupan Padat

TEMPO.CO, Raleigh - Sebuah penelitian yang diterbitkan pada Kamis, 5 Februari 2015, di Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, peneliti dari UNC School of Medicine dan UNC College of Arts and Sciences, menemukan bahwa diet bayi selama beberapa bulan pertama kehidupan memiliki pengaruh besar pada komposisi, keragaman, dan stabilitas microbiome usus.



Faktor-faktor itu, pada gilirannya, mempengaruhi kemampuan bayi untuk menjalani transisi dari susu ke makanan padat dan kemungkinan memiliki efek kesehatan jangka panjang.



"Kami menemukan bahwa bayi yang hanya diberi makan ASI memiliki komunitas mikroba yang tampaknya lebih siap untuk pengenalan makanan padat," kata Andrea Azcarate-Peril, PhD, asisten profesor di departemen biologi sel dan fisiologi dan penulis senior studi tersebut, sebagaimana dikutip Sciencedaily, Kamis, 5 Februari 2015.



"Transisi ke makanan padat jauh lebih dramatis untuk microbiomes bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif. Kami pikir microbiomes dari bayi yang mendapat ASI non-eksklusif dapat memberikan kontribusi terhadap sakit perut dan kolik."



Penemuan ini menambah kesadaran bahwa microbiome usus memainkan peran utama dalam membantu kita mencerna makanan dan melawan patogen, selain fungsi lainnya.



"Studi ini memberikan lebih banyak lagi dukungan untuk rekomendasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan lainnya untuk menyusui secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan," kata Amanda Thompson, PhD, profesor di departemen antropologi.



"Kita bisa melihat dari data yang memasukkan susu formula dalam diet bayi benar-benar mengubah bakteri usus, bahkan jika Anda juga menyusui. ASI eksklusif tampaknya benar-benar memuluskan transisi ke makanan padat."



ERWIN ZACHRI | SCIENCEDAILY