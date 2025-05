Begini Swiss Gali Terowongan Pegunungan Alpen dalam 17 Tahun

TEMPO.CO, Erstfeld - Setelah berjuang selama 17 tahun, Swiss kembali menaklukkan pegunungan Alpen. Mereka berhasil membuka terowongan kereta terpanjang dan terdalam menembus jantung pegunungan yang membelah Eropa dari barat ke timur itu.



Terentang sepanjang 57 kilometer, Terowongan Gotthard yang diresmikan pekan lalu mempersingkat waktu tempuh jalur darat dari utara ke selatan pegunungan Alpen. Perayaan selesainya terowongan Gotthard berlangsung selama beberapa hari. Acara pembukaannya dihadiri oleh para pemimpin negara-negara di sekitar pegunungan Alpen, seperti Swiss, Jerman, Prancis, dan Italia, serta ribuan tamu.



Kereta pertama yang melewati terowongan diisi warga Swiss yang mendapat tiket lewat undian nasional. Adapun para pemimpin Eropa diberikan jatah naik kereta kedua.



Terowongan itu dimulai dari Erstfeld di Swiss bagian tengah hingga Bodio di sebelah selatan yang berdekatan dengan Italia. Jalur ini mempersingkat perjalanan dari ibu kota Swiss, Zurich, ke Milan, Italia, satu jam lebih cepat dari waktu tempuh saat ini yang mencapai 3 jam 40 menit.



Namun, layanan penuh rute kereta melintasi Gotthard untuk publik baru dimulai Desember nanti menjelang Natal. Selepas diresmikan, terowongan itu masih harus melalui beberapa tahap uji coba.



Proyek jalur kereta bawah tanah itu menambah rute transportasi darat di Gotthard. Area ini sudah lama dikenal sebagai ikon Swiss dan jalur penting yang menghubungkan daerah di sekitar Laut Utara dan Laut Mediterania.



Gotthard juga merupakan sumber Sungai Rhine, Rhone, dan Ticino. Wilayah Gotthard adalah jalur penting yang dipakai sejak era Napoleon.



Pembangunan proyek raksasa itu dimulai setelah disetujui sekitar 64 persen warga Swiss lewat referendum pada November 1998. Hal ini dilakukan karena pendanaannya yang sangat besar dan lamanya waktu pengerjaan. Proyek ini menghabiskan uang hingga US$ 12 miliar yang ditanggung pemerintah Swiss.



Ide membangun terowongan baru di Gotthard sebenarnya sudah muncul 69 tahun lalu. Insinyur Swiss Eduard Gruner membuat konsep tentang rute baru menembus Gottard.



Sebelumnya, sudah ada rute terowongan lama sepanjang 15 kilometer melintasi Gotthard yang selesai dibangun pada 1882. Gruner memprediksi terowongan baru itu selesai dibangun pada 2000. Perhitungannya hanya meleset 16 tahun.



Para ahli geologi awalnya ragu Gotthard bisa digali lebih dalam. Struktur tanah dan batuannya dinilai rentan. Namun, proyek bisa dijalankan setelah mendapat rekomendasi para ahli.



Lebih dari dari 2.400 pekerja, sebagian besar dari Jerman, menggali tanah Gotthard dengan bantuan empat mesin bor raksasa. Panjang mesin bor itu mencapai 400 meter.



Mereka menggali di kedalaman ratusan meter dari permukaan tanah. Di beberapa tempat, para teknisi menemukan struktur batuan yang “lunak seperti mentega”. Di lokasi yang berisiko itu, mereka hanya mampu menggali tak lebih dari setengah meter sehari. Di tempat lain, mesin bor berdiameter 10 meter itu sanggup menggali sedalam 40 meter dalam sehari.



Gravitasi adalah musuh besar para penggali Gotthard. Bebatuan selalu kembali mengisi ruang yang telah digali. Ring besi penyangga dimasukkan setelah mesin bor lewat untuk mencegah batuan dan tanah rontok. Titik terdalam yang berhasil mereka gali mencapai 2.300 meter di bawah permukaan. Sesuai dengan kalkukasi dengan akurasi khas Swiss, setelah bekerja selama 17 tahun nonstop, proyek Gotthard selesai.



Terowongan Gotthard menjadi simbol baru sarana trasportasi darat di Eropa. Panjang konstruksi monumental ini mengalahkan rekor terowongan kereta bawah laut Seikan di Jepang yang mencapai 53,9 kilometer. Proyek Gotthard juga mengalahkan Terowongan Channel yang menghubungkan Prancis dan Inggris.



Namun, peluang Swiss untuk mempertahankan rekor terowongan kereta terpanjang di dunia mungkin tak bertahan lama. Cina tengah mengerjakan terowongan bawah laut Bohai sepanjang 123 kilometer.



Terowongan ini akan memotong waktu tempuh kota-kota pelabuhan Dalian dan Yantai dari delapan jam menjadi hanya 45 menit. Adapun proposal jalur kereta bawah tanah sepanjang 80 kilometer yang menghubungkan Helsinki, Finlandia, dan Tallin di Estonia kini tinggal menunggu persetujuan.



