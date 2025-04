Berapa Jumlah Semut di Bumi? Studi Ini Ungkap Datanya

Penelitian ini dimuat dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences dan berdasarkan analisis terhadap 489 studi tentang semut tanah dan semut pohon di berbagai belahan dunia. Selain menemukan angka populasi yang sangat besar, para peneliti juga mencatat bahwa biomassa semut secara keseluruhan melebihi gabungan biomassa burung liar dan mamalia.