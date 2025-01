Bermimpi Jadi Astronot? Simak Risikonya Ini

Tinggal terlalu lama di luar angkasa terbukti mengubah struktur otak para astronaut. Hasil studi yang dimuat dalam New England Journal of Medicine November lalu menunjukkan adanya perubahan signifikan pada jaringan otak para astronaut yang mengikuti misi berdurasi panjang.

