BRIN Pasang Target 2025, Bakal Dongkrak Global Innovation Index dan Genjot Badan Riset Daerah

Selain itu, BRIN juga akan memainkan peran penting dalam diplomasi sains internasional pada 2025. Lembaga ini akan memimpin ASEAN Commission on Science Technology and Innovation (COSTI), kemudian menyelenggarakan ASEAN Ministerial Meeting on Science Technology and Innovation (AMMSTI) pada Juni 2025, serta Global Research Council (GRC) pada Oktober 2025