Canggih, Robot YuMi Pimpin Orkestra di Italia

TEMPO.CO, Pisa - YuMi, robot yang mirip manusia, tampak tidak ragu mengangkat tongkat kecilnya saat memimpin orkestra Lucca Philharmonic bersama penyanyi tenor Italia Andrea Bocelli di Teater Verdi Pisa, Italia, Selasa malam, 12 September 2017, waktu setempat.



Robot berlengan dua yang dirancang perusahaan asal Swiss ABB itu melakukan debutnya untuk menandai Festival Internasional Robotika pertama di kota Tuscan. "Pada dasarnya kami harus menemukan waktu untuk memahami pergerakannya. Ketika kami menemukannya, semuanya berjalan dengan mudah," ujar konduktor orkestra Andrea Colombini.



Colombini mengatakan, pengalaman tersebut benar-benar fantastis, dan teknisinya juga sangat andal untuk membuat semuanya sempurna. "Terutama pada panjang lengan dan kecepatan geraknya, yang sangat penting," kata dia.



Robot YuMi, yang berasal dari ungkapan 'you and me', mendapat semua pelajaran gerakan oleh Colombini, yang memegangi tangannya selama latihan. Dengan begitu, komputer dapat mengingat isyarat yang diberikan dengan benar.



Sayangnya, robot tersebut tak dapat berimprovisasi. Setiap perubahan pada tempo dari musisi akan membuatnya kacau. Meski begitu, robot tersebut sukses memainkan tiga dari 18 komposisi yang dipertunjukkan pada malam itu.



ANTARA