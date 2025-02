Peluncuran itu mencuri perhatian karena DeepSeek mengklaim mengembangkan R1 hanya dalam kurun waktu dua bulan. Biaya yang dihabiskan juga kurang dari US$ 6 juta—sekitar Rp 98 miliar dengan kurs rupiah saat ini 16.347 per dolar AS. Angka ini jauh lebih murah ketimbang investasi yang digelontorkan pemain utama AI di Silicon Valley.

Tempo juga sempat menjajal dengan bertanya soal meme Presiden Cina Xi Jinping dengan Winnie the Pooh. Pada 2018, Cina menyensor kartun tersebut setelah banyak yang menyamakannya dengan Pooh. "Sorry, that's beyond my current scope. Let's talk about something else," demikian respons DeepSeek ketika ditanya mengenai topik-topik tersebut.

Peluang bagi Negara Berkembang

Terlepas dari segala kontroversi yang mungkin akan terjawab seiring dengan berjalannya waktu, kehadiran DeepSeek dinilai menawarkan peluang signifikan untuk mengoptimalkan potensi digital, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi menilai DeepSeek dapat menjadi game changer karena harga yang lebih terjangkau dan kemampuan meningkatkan penggunaan AI secara luas.