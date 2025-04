David Meade Prediksi Kiamat Terjadi 23 September 2017, Siapa Dia?

TEMPO.CO, Jakarta - David Meade, seorang ahli numerologi kristen yang juga dianggap penganut teori konspirasi, telah membuat prediksi menggegerkan tentang akhir dunia atau kiamat. David Meade memprediksi kiamat dunia akan terjadi pada 23 September 2017.



Meade menulis buku berjudul “Planet X – The 2017 Arrival”. Ia bersikeras bahwa Nibiru akan menabrak Bumi pada bulan Oktober 2017, namun kemudian ia mengubahnya dengan memajukan beberapa minggu di bulan September 2017.



Teorinya didukung dengan penemuan NASA tahun ini yang telah menemukan sebuah planet baru di tata surya yang diberi nama Planet Nine.



Prediksi Meade sebagian besar didasarkan pada bagian Alkitab Yaseya, Bab 13 9-10, yang berbunyi “Lihatlah, hari Tuhan akan datang di suatu hari yang kejam, dengan murka dan kemarahan yang dahsyat untuk membuat tanah menjadi sunyi dan menghancurkan orang-orang berdosa di dalamnya.”



“Bintang di langit dan rasi bintang mereka tidak akan menunjukkan cahayanya. Matahari yang terbit akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memberikan cahayanya.”



Konspirasi tentang planet Nibiru ini menunjukkan bahwa Nibiru akan menuju Bumi dan menghancurkannya pada 23 September mendatang.



Prediksi serupa juga sempat disebutkan pada tahun 1976 oleh penulis Zecharia Sitchin dalam bukunya ‘The 12th Planet.’ Sitchin percaya bahwa planet ini adalah rumah bagi alien kuno disebut Annunaki yang ia klaim menciptakan manusia.



Meade memprediksi Nibiru atau Planet X akan melewati Bumi dan menyebabkan letusan gunung berapi, tsunami, dan gempa bumi. Ia mengatakan bahwa hal itu telah di jelaskan dalam kitab Wahyu 2000 tahun yang lalu dan akan menyebabkan kiamat.



Meade mengatakan “Sungguh aneh bahwa Tanda Besar Wahyu 12 dan Piramida Agung Giza mengarahkan kita pada kejadian yang akan terjadi tepat pada 20-23 September 2017.”



Prediksi tentang planet X yang akan menabrak Bumi dan menghancurkannya telah dibicarakan bertahun-tahun. Namun sejauh ini prediksi kiamat seperti itu dianggap mengada-ngada. Benarkah demikian? Kita tunggu saja pada 23 September.



THE SUN | ZUL'AINI FI'ID N | NS