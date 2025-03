Deretan Merek Ponsel yang Meluncurkan Produk Baru pada Maret 2025

1. New Samsung Galaxy A-Series Phones

Samsung meluncurkan tiga anggota utama seri A kelas menengahnya, termasuk Galaxy A26, Galaxy A36, dan Galaxy A56 pada awal Maret. Ketiga ponsel ini akan memiliki layar berukuran sama, yakni 6,7 inci, dengan resolusi 1080x2340. Perangkat ini akan menjalankan Android 15 dengan One UI 7. Galaxy A36 ditenagai oleh Snapdragon 6 Gen 3. Adapun Galaxy A56 dilengkapi dengan Exynos 1580.

4. Nothing Phone 3a dan Nothing Phone 3a Pro

Seri Nothing Phone (3a) menjadi produk utama berikutnya bagi perusahaan yang berkantor pusat di London yang didirikan oleh Carl Pei. Nothing akan meluncurkan Phone (3a) dan Phone (3a) Pro pada 4 Maret 2025.

Produk ini akan mencakup dua perangkat, Nothing Phone (3a) dan Nothing Phone (3a) Pro. Nothing belum mengungkap desain ponsel ini, namun tentu saja terlihat memikat. Merek ini mempertahankan ciri khas Glyph Interface beserta estetika bagian belakang yang transparan.