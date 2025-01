Di Mana Letak Kursi Paling Aman di Pesawat?

Berdasarkan statistik global keselamatan dari World Health Organization (WHO) dan Federal Aviation Administration (FAA), perjalanan darat tercatat memiliki angka kematian tertinggi, yaitu 1,18 per 100 juta mil, diikuti kereta api (0,04 per 100 juta mil), sementara udara hanya mencatatkan 0,003 kematian per 100 juta mil penumpang.