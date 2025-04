Ditemukan, Katalis Baru untuk Memaksimalkan Energi Surya

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar baik tersiar dari California, Amerika Serikat. Para peneliti gabungan dari Institut Teknologi California dan Laboratorium Nasional Lawrence di Berkeley menemukan selusin fotoanoda baru, yang sangat berguna dalam proses pemanfaatan energi surya.



Bahan bakar dari sinar matahari, atau yang dikenal dengan solar fuel, secara teori amat mudah dibentuk dan punya bahan dasar yang berlimpah. Cukup dengan tiga komponen, yakni sinar matahari, air, dan karbon dioksida (CO2).



Hasilnya pun luar biasa. Dengan memisahkan dua unsur dalam air, yakni atom oksigen dan dua atom hidrogen, muncullah energi baru. Atom hidrogen yang dipisahkan dari air bisa membuat gas yang mudah terbakar. Atau, jika dikombinasikan dengan karbon dioksida, bisa menjadi bahan bakar hidrokarbon. Dengan pancaran sinar matahari, proses pun terjadi.



“Dua cara tersebut bisa menjadi sumber energi terbarukan. Tentu jumlahnya pun berlimpah,” demikian menurut para ilmuwan dalam jurnal Proceeding of the National Academy of Science edisi Maret 2017.



Namun itu teori. Kenyataannya, selama ini pemisahan molekul air kerap jadi masalah. Secara praktek, tidak mudah. Kalau segampang itu, para peneliti berseloroh dalam jurnal, tentunya tidak ada laut di bumi.



Nah, untuk itu, diperlukan metode dan alat khusus untuk memisahkannya, yaitu fotoanoda atau bahan dasar katalis atau zat yang mempercepat laju pemisahan tersebut. Masalahnya, dalam empat dekade ini, ilmuwan baru menemukan 16 bahan fotoanoda melalui rangkaian pengujian rumit senyawa untuk menemukan potensinya satu per satu.



Lewat penelitiannya selama dua tahun, John Gregoire, pemimpin studi, boleh berbangga. “Riset kami telah menemukan 12 fotoanoda baru dengan metode yang lebih sederhana,” katanya.



Kunci keberhasilan Gregoire dan tim adalah menggabungkan pendekatan komputasi serta penyortiran data material tambang yang berpotensi dibuat fotoanoda. Seleksi tersebut dilakukan berdasarkan sifat-sifat bahan. Barulah kemudian tim mengujinya. Cara ini memangkas rangkaian panjang pengujian senyawa satu per satu.



Gregoire, seperti dikutip dari laman berita Science Daily, mengatakan tim menguji 174 mineral vanadate, yaitu mineral yang mengandung vanadium, oksigen, dan satu elemen lain dalam tabel periodik sekaligus. “Ternyata, ketiga unsur berbeda di dalam satu material menghasilkan sifat fotoanoda yang baik,” kata dia.



Jeffrey Neaton, anggota studi yang juga Direktur Molecular Foundry, menyebut studi ini membuktikan, pada masa depan, ilmu pengetahuan tidak bisa lepas dari kajian antar-disiplin ilmu. “Selain mengidentifikasi senyawa baru untuk aplikasi bahan bakar solar, kami bisa belajar sesuatu yang mendasari struktur elektronik,” ucap dia.



PROCEEDING OF NATIONAL ACADEMIC OF SCIENCES | SCIENCE DAILY | AMRI M