Dosen Undip Studi Doktoral di Jepang Bawa Pulang Inovasi Robot Serangga

Saat di Jepang, Ariyanto juga dipercaya menjadi penyelenggara, sekaligus menjadi pembicara kunci dalam sesi yang diadakan pada konferensi IEEE Conference on Cyborg and Bionics di Nagoya, Jepang. Dalam acara yang dihadiri beberapa ilmuwan top dunia asal MIT, University of Tokyo, dan TU Muenchen, tersebut Ariyanto berhasil meraih Best Presentation Award.