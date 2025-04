Eduard Khil Jadi Tema Google Doodle: Ini 5 Fakta Dirinya

TEMPO.CO, Jakarta - Eduard Khil, penyanyi bariton Rusia, menjadi tema Google Doodle hari ini, 4 September 2017. Khil dikenal oleh khalayak internasional pada 2010 ketika sebuah rekaman 1976 tentang dirinya menyanyikan sebuah versi lagu non-leksikal dari lagu "I am very glad, as I'm finally returning back home" menjadi meme Internet. Video itu berbeda karena Khil menyanyikan dengan ciri khas vokal trololonya.



Khil lahir di Smolensk dari ayah Anatoly Vasilievich Khil, seorang mekanik, dan Yelena Pavlovna Kalugina, seorang akuntan. Khil menjalani hidup yang sangat sulit sewaktu. Dengan orang tuanya yang berpisah, dia dibesarkan oleh ibunya.



Berikut lima fakta lain Eduard Khil yang mungkin jarang diketahui publik:



1. Lahir Sebelum Kota Smolenks Diduduki Nazi





Eduard Anatolyevich Khil lahir pada 4 September 1934, di Smolensk, Oblast Barat, Uni Soviet, di dekat perbatasan Belarus. Ayahnya, Anatoly Vasilievich Khil, seorang mekanik, dan ibunya, Yelena Pavlovna Kalugina, seorang akuntan. Menurut sebuah biografi Rusia tentang Khil, orang tuanya berpisah dan dia dibesarkan oleh ibunya selama Perang Dunia II.



Dia sempat berpisah dengan Ibunya ketika kampung halamannya diduduki Nazi Jerman. Selama pendudukan kotanya, Khil tampil untuk tentara yang terluka di rumah sakit setempat. Khil kemudian mendaftar dan belajar di Konservatorium Leningrad, yang sekarang dikenal sebagai Konservatorium Saint Petersburg.



Konservatorium Saint Petersburg sendiri didirikan pada 1862 oleh pianis Rusia dan komposer Anton Rubinstein, yang paling dikenal sebagai komposer opera, The Demon. Selama di Konservatorium Saint Petersburg, Khil tampil di banyak opera, termasuk The Marriage of Figaro.



2. Jatuh Cinta kepada Musik Pop





Setelah lulus dari Konservatorium Saint Petersburg pada 1960, Khil memutuskan menjadi seniman pop. Dia memenangkan penghargaan "All Russian Competition for Performers" pada 1962. Dia kemudian diundang untuk tampil di "Festival Lagu Soviet" pada 1965. Ketenarannya mulai naik daun pada 1974. Khil menjadi guru di Akademi Seni Teater Saint Petersburg sepanjang 1977-1979. Namun, pada dekade 1990-an, ketenarannya mulai memudar.



3. Menikah dengan seorang Ballerina





Khil jatuh cinta dengan balerina Zoya Pravdina pada 1958. Mereka bertemu saat tampil bersama di Konservatorium Leningrad. Mereka memiliki satu anak laki-laki, Dmitri, yang lahir pada 1963.



4. Populer Lagi di tahun 2009





Pada 2009, video Khil tahun 1976 saat menyanyikan versi non-lexical vocable dari sebuah lagu Rusia, muncul secara online. Lagu Khil segera dikenal sebagai "Trololololololololololo" atau "Trololo," aonomatopoeia dari cara Khil menggunakan omong kosong di sepanjang lagu.



Lagu "Trololo" sebetulnya menggambarkan sebuah narasi tentang seorang koboi menunggangi kuda ke ladangnya. Mereka membaca dalam bahasa Inggris, "Saya mengendarai padang rumput di atas kuda jantan saya dan Maria tercintaku berada ribuan mil jauhnya, sedang merajut kaus kaki untuk saya." Segera setelah penampilannya viral di internet, lagu "Trololo" ditampilkan pada program seperti The Colbert Report dan Jimmy Kimmel Live!



5. Meninggal Akibat Stroke





Khil meninggal pada 2012 pada usia 77 lantaran komplikasi stroke. Sejak Videonya melambung di internet, lagunya telah ditampilkan di banyak acara.



