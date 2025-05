Eksperimen Ini Ungkap Dampak Hantaman Meteor dan Rudal

TEMPO.CO, Durham - Ketika sebuah rudah atau meteor menghantam bumi, malapetaka seketika terjadi. Wilayah yang terdampak dipastikan mengalami kehancuran yang cukup besar. Tapi, selama ini kehancuran yang ada di bawah tanah masih menjadi misteri.



Kelompok fisikawan Duke University mengembangkan teknik untuk menjawab misteri tersebut. Mereka melakukan sebuah eksperimen fisika tentang hantaman meteor di laboratorium dan melihat apa yang terjadi pada tanah di bawahnya dalam gerakan super lambat.



"Dan memang, tanah dan pasir rusak jika terkena hantaman yang sangat keras," kata Robert Behringer, profesor fisika di Duke University, Amerika Serikat, seperti dikutip dari Science Daily. Proses terhantamnya tanah oleh rudal dan meteor itu dijadwalkan terbit tiap pekan dalam jurnal Physical Review Letters.



Behringer mengklaim, temuannya ini dapat menjelaskan mengapa banyak pihak ingin membuat rudal yang memiliki kekuatan hancur lebih dahsyat. Keberhasilan serangan sebuah rudal, kata dia, akan lebih sukses jika daya hancurnya dapat membuat lubang besar di dalam tanah.



Untuk mensimulasikan hantaman rudal dan meteor tersebut, Behringer dan timnya menjatuhkan proyektil logam dengan ujung bulat dari langit-langit berketinggian 2,5 meter ke tanah berisi manik-manik dari batu.



Saat hantaman terjadi, energi kinetik proyektil ditransfer ke manik-manik yang ada di dalam tanah. Apa yang terjadi? Manik-manik tersebut hancur karena menyerap kekuatan hantaman.



Untuk memvisualisasikan daya hancur hantaman tersebut, para peneliti menjauhkan jarak jatuh proyektil. Mereka juga menggunakan manik-manik dari plastik bening yang mentransmisikan cahaya berbeda ketika dikompresi. Saat dilihat melalui filter polarisasi seperti efek kacamata hitam, area terdampak memperlihatkan percabangan rantai cahaya yang disebut 'tekanan cahaya.



Rantai cahaya tersebut berjalan dari satu manik-manik ke manik-manik lain saat terjadi hantaman. "Cahaya ini tampak seperti petir yang mengular di langit," kata Behringer.



Proses hantaman terjadi dengan sangat cepat. Kecepatan proyektil logam menghantam tanah di atas manik-manik mencapai 6 meter per detik, atau setara dengan 27 kilometer per jam setelah dikonversi ke satuan skala sebenarnya. Dari beberapa kali eksperimen, rudal atau meteor saat menghantam bumi dapat mencapai kecepatan 108-1080 kilometer per jam.



Setiap dampak hantaman memang terlalu cepat jika diamati dengan mata telanjang. Para peneliti merekam tiap milidetik hantaman menggunakan kamera video berkecepatan tinggi yang dapat merekam hingga 40 ribu bingkai gambar per detiknya.



Saat proses hantaman tersebut diputar ulang dalam gerakan lambat, mereka pun menemukan jaringan percabangan rantai cahaya tersebut yang tertanam di manik-manik pada kecepatan yang berbeda. Pada kecepatan rendah, jaringan manik-manik membawa gaya beban yang berat. Sebaliknya, pada kecapatan tinggi, rantai kekuatan tumbuh lebih luas, yang menyebabkan dampak energi sampai di titik terjauh dengan lebih cepat.



"Bayangkan saat anda mencoba untuk mendorong penghalang di depan anda," ujar Abram Clark, rekan penelitian. Pada dorongan dengan kekuatan cepat, kata dia, anda akan dapat mendorong dengan lebih mudah dan sebaliknya.



Eksperimen ini didanai oleh Defense Threat Reduction Agency. Penelitian ini bertujuan untuk merancang rudal yang dapat menembus kulit bumi dengan target ruang bawah tanah musuh, atau stok persenjataan bawah tanah.



SCIENCE DAILY | AMRI MAHBUB