Enam Jenis Penyu Dunia yang Dapat Ditemukan di Perairan Indonesia

Penyu sisik mencapai usia kematangan pada 20-35 tahun tergantung pada berbagai faktor. Penyu sisik betina umunya bertelur tiga hingga lima sarang per musim yang berisi 130-160 telur. Setelah dua bulan tertimbun di dalam pasir tukik satu per satu akan keluar dari cangkangnya dan berenang menuju laut lepas. Penyu sisik memiliki usia hidup yang diperkirakan sekitar 50-60 tahun.

Penyu belimbing juga dikenal dengan kemampuan migrasinya. Penyu belimbing dapat menempuh jarak hingga 10.000 mil per tahun untuk bersarang dan mencari makan. Penyu belimbing juga memiliki kemampuan menyalam hingga 4000 kaki. Kemampuan menyelam penyu belimbing tersebut lebih dalam dibandingkan dengan mamalia laut lainnya.

Dilansir dari laman The State Of The World Sea Turtle penyu pipih penyu pipih merupakan jenis penyu yang memiliki kesamaan bentuk dengan penyu hijau. Pada tahun 1988 barulah para ilmuan mendeskripsikan penyu pipih sebagai spesies yang terpisah. Penyu pipih memiliki memiliki fisiologi yang cukup unik yang memungkinkan mereka aktif di dalam air dalam jangka waktu yang lama dibandingkan dengan jenis penyu lainnya.