Film Jurassic Park Keliru, Dinosaurus T.rex Tak Bisa Berlari

TEMPO.CO, Manchester - Masih ingatkah Anda dengan adegan dinosaurus Tyrannosaurus rex yang mengejar mobil Jeep dalam Jurassic Park (1993)? Dalam adegan film besutan Stephen Spielberg itu tampak seekor T.rex berlari mengejar mobil yang melaju sekitar 100 kilometer per jam. Namun, benarkah T.rex bisa berlari secepat itu?



Baca: Fosil Ekor Dinosaurus Ini Terawat



Kemampuan berlari T.rex memang jadi perdebatan para ahli selama beberapa dekade terakhir. Badannya yang tambun sekaligus tinggi membuat para ahli ragu akan kemampuan berlarinya.



Sebelumnya, banyak yang percaya bahwa T.rex mampu berlari dengan kecepatan 45 mil per jam atau sekitar 75 kilometer per jam. Kecepatan ini setengah lebih lambat dari pelari tercepat Usian Bolt.



Baca: Ditemukan, Dinosaurus Unik Berhidung Besar



Namun, teori tersebut dipatahkan oleh tim ilmuwan dari Universitas Manchester melakukan perhitungan model multibody dynamic analysis. Mesin ini dipasangkan dengan machine learning untuk menghasilkan simulasi paling akurat.



Hasil analisis mereka terbitkan dalam jurnal PeerJ edisi 18 Juli 2017 dengan judul "Investigating the running abilities of Tyrannosaurus rex using stress-constrained multibody dynamic analysis". "T.rex tidak bisa berlari. Dia hanya mampu berjalan dengan kecepatan terbatas sekitar lima meter per detik atau sama dengan 18 kilometer per jam," tulis tim.



Baca: Ada Dinosaurus Kaki Cepat di Kanada



Hal itu karena faktor ukuran dan berat tubuh T.rex. Menurut tim, kaki dinosaurus predator karnivora itu akan patah kalau berlari cepat.



"Otot-otot perlu membangkitkan kekuatan besar untuk memungkinkan pergerakan. Pada saat yang sama, kerangka juga harus bisa mengatasi beban yang disebabkan oleh kecepatan tinggi," kata pakar matematika biologi dari Universitas Manchester, William Sellers. "Kerangka T.rex tidak cukup kuat untuk dibawa berlari."



Baca: Ditemukan, Fosil Dinosaurus Kepala Kubah



Sebelumnya, studi yang terbit dalam jurnal Royal Society Biological Science pada 2007 menunjukkan, kecepatan tertinggi T.rex mampu mencapai 18 mil per jam. Namun, studi Sellers dan tim memaksa semua memikirkan kembali bagaimana T.rex menangkap mangsa.



"Tentunya tidak bisa berburu mangsa yang lebih cepat," ujar Sellers. Kini, tinggal beberapa metode berburu yang tersisa, seperti penyergapan dan memulung bangkai.



Baca: Kerangka Dinosaurus Kembali ke Mongolia



Simak berita menarik lainnya tentang dinosaurus hanya di kanal Tekno Tempo.co.



UNIVERSITY OF MANCHESTER | PEERJ | AMRI MAHBUB