Fosil Manusia Purba Tertua Ditemukan, Teori Homo Sapiens Berubah

TEMPO.CO, Munchen - Fosil manusia purba modern (Homo sapiens) tertua kembali terungkap. Kali ini, ilmuwan berhasil mengungkap fosil H. sapiens berumur 300 ribu tahun. Ini 100 ribu tahun lebih tua ketimbang fosil H. sapiens yang pernah ditemukan.



Ilmuwan menemukannya pertama kali pada 2004 di Situs Jebel Irhoud, Maroko. Pada penggalian kala itu mereka menemukan tengkorak, tulang tungkai, dan gigi. Fosil ini berasal dari tiga orang dewasa, satu remaja, dan satu anak-anak berumur sekitar delapan tahun.



"Tengkorak ini mirip dengan kita, hanya tempat otaknya berbentuk memanjang. Itu menunjukkan evolusi awal dari tempurung otak yang ada saat ini," tulis para ilmuwan dalam jurnal Nature edisi 7 juni 2017. Artikel tersebut berjudul "New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo sapiens".



Manusia Maroko ini memikili bentuk otak memanjang, tidak bulat seperti yang ada di manusia masa kini. Ahli paleoantropologi Max Planck Institute, Phillip Gunz, anggota tim, menyatakan bentuk wajah seperti itu sudah ada sejak lama di H. sapiens. Mungkin, kata dia, bentuk otak dan fungsinya berevolusi belakangan.





Jebel Irhoud, tempat ditemukannya fosil manusia purba H. sapiens tertua. (foto: sciencealert.com)



Sebelumnya, para arkeolog berpikir bahwa spesies H. sapiens tertua berasal dari Situs Omo Kibish di Ethiopia. Fosil yang pernah ditemukan di sana berumur 195 ribu tahun. Temuan ini membuat para ilmuwan berpikir bahwa manusia purba modern berasal dari Afrika timur.



Namun, data terbaru dari Situs Jebel Irhoud jelas mematahkan teori tersebut. "H. sapiens menyebar ke seluruh benua Afrika," kata ahli paleontologi dari Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Jean-Jacques Hublin, yang juga anggota tim studi, seperti dikutip dari laman berita Science Alert.



Fosil manusia purba Maroko ini ditemukan dari satu lapisan tanah dengan tulang hewan, seperti kijang dan zebra. Juga, dengan perkakas baru yang berbentuk mata tombak dan pisau, serta sisa-sisa pembakaran kayu. Dari sisa-sisa bahan organik itulah umur fosil dapat diketahui.



Spesies H. sapiens merupakan satu-satunya manusia yang tertinggal. Sekitar 300 ribu tahun lalu, mereka mungkin berbagi tempat hidup dengan saudara yang ada di daratan Eurasia, H. neanderhalensis, dan manusia Denisova, subspesies H. sapiens.



Ilmuwan memprediksi H. sapiens pertama kali muncul tak lebih dari 650 ribu tahun lalu. Atau saat garis evolusi terbagi menjadi dua: H. sapiens dan H. neanderthalensis.



Yang jelas temuan ini masih menyisakan misteri. Sebab, kalau dilihat karakteristik semua fosil manusia purba yang pernah ditemukan, masing-masing memiliki fitur yang sama antara manusia purba modern dan manusia Neanderthal.



Belum ada bukti fosil yang kuat apakah keduanya pernah bertemu dan kawin-mawin, yang akhirnya mengaduk populasi di masing-masing spesies. Atau, perubahan dan fitur yang mirip tersebut karena evolusi panjang.



SCIENCE ALERT | AMRI MAHBUB