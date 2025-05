Garfish, Ikan Laut Dalam dengan Ovarium Raksasa

TEMPO.CO , Jakarta: Bangkai ikan garfish sepanjang empat meter mengagetkan dua orang sahabat yang sedang berjalan kaki di Pantai Catalina Island, California, Amerika Serikat. Padahal, habitat ikan yang memiliki ovarium panjang ini berada di laut dalam.



"Mungkin baru terdampar beberapa saat sebelum ditemukan," kata Amy Catalano, koordinator konservasi di Catalina Island Conservancy, seperti dikutip dari Live Science, edisi Selasa, 2 Juni 2015.



Catalano adalah salah seorang yang menemukan garfish terdampar tersebut. Dia kaget saat pertama kali melihat tubuh ikan ini. "Saya kira ini properti fil, tapi ternyata tidak." Menurut dia, ikan yang ditemukannya jauh lebih kecil dari penemuan pertama pada Oktober 2013. Saat itu, Catalano bercerita, sebuah garfis berukuran lima meter terdampar di Catalina Island. Beberapa hari kemudian, ikan lainnya juga terdampar di pantai utara San Diego.



Tak hanya di Negeri Abang Sam, menurut John Lundberg, kurator koleksi ikan di Academy of Natural Sciences di Drexel University Philadelphia, ikan garfish juga muncul di Meksiko. Meski begitu, Lundberg masih belum mengerti kenapa ikan ini naik ke permukaan.



Lundberg berpendapat, salah satu faktor penyebabnya adalah gangguan yang didapat oleh si ikan. "Dengan begitu mereka pun keluar dari habitatnya," kata dia. Saat sampai di perairan rendah, dia menambahkan, nyawanya melayang. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), alasan garfish meninggalkan tempat tinggalnya di lautan dalam karena mereka terluka atau sekarat.



Terdamparnya ikan besar ini membawa keuntungan sendiri bagi para ilmuwan untuk memeriksa bagaimana binatang tersebut hidup di habitatnya. Para peneliti California State University, Fullerton, membawa bangkai ikan garfish Catalina Island ke laboratorium untuk dibersihkan. Kemudian, Misty Paig-Tan, asisten profesor biologi di kampus yang sama, membedah tubuh ikan itu.



"Kami mempelajari struktur tulangnya untuk melihat bagaimana mekanisme gerak mereka dan apa yang mereka makan," ujar Paig-Tan. Bekerja sama dengan Kristy Forsgen, Paig-Tan mendapatkan tulang memiliki panjang dua meter dan berat 11 kilogram.



Forsgren mengatakan, setelah mengukur tulang, keduanya menganalisis perkembangan telur dalam ovarium. "Potensi reproduksi ikan dipengaruhi jaringan ovarium itu sendiri," katanya.



Sebelumnya, Rick Feeney, manajer departemen ilmu perikanan di National History Museum of Los Angeles, telah menganalisis ovarium garfish. Dia mengatakan, ukuran sistem pencernaan dan ovarium ikan ini memang tidak konvensional. "Namun bukan itu minat saya, melainkan perilaku mereka di habitat," kata dia.



Feeney sudah mendapatkan informasi awal mengenai perilaku ikan raksasa ini. Menurut dia, garfish lahir di perairan terbuka dan dewasa dengan posisi tubuh vertikal dengan sirip membentang lebar saat makan.



Dia menekankan bahwa ikan ini bukanlah makhluk berbahaya. Sebaliknya, "keindahan mereka bagai makhluk luar angkasa dalam air.



LIVE SCIENCE | AMRI MAHBUB