TEMPO.CO, Berkeley - Reputasi kecoak sebagai ahli meloloskan diri mengundang minat peneliti dari University of California untuk membuat robot yang sanggup menghindar dari kejaran musuh. Gerakan akrobatik layaknya ninja ini terbukti dapat membuat kecoak hilang dari pandangan manusia yang memburunya.



Ada saja cara yang dipakai kecoak untuk menghindar dari kejaran manusia. Binatang yang dicap menjijikkan ini berukuran sangat tipis, sehingga bisa meloloskan diri dengan masuk celah. Kecoak juga bisa berlari cepat—mencapai 50 kali panjang tubuh dalam satu detik—untuk lolos dari kejaran manusia.



Sebuah gerakan meloloskan diri ditemukan peneliti dari University of California. Kecoak merayap ke pinggir meja, lalu menghilang dalam sekejap mata. Kamera supercepat merekam gerakan akrobatik itu dalam gerakan lambat. Terlihat kecoak mengaitkan tubuh menggunakan pengait di kedua kaki belakangnya, lalu meloncat ke udara dan membuat gerakan mengayun.



Hap, kecoak kini menempel di balik permukaan. "Mata manusia tak bisa melihat gerakan ini," ujar ahli biologi integratif dari University of California, Robert Full, melalui laman universitas.



Selama penelitian, mahasiswa master biofisika, Michel Mongeau, dan mahasiswa sarjana teknik biologi, Brian McRae, menemukan kecoak tak menjatuhkan diri saat bermanuver. Serangga ini berlari pada kecepatan penuh ke pinggir, lalu menyangkutkan kait kaki belakang ke permukaan sambil meloncat, sehingga mengayun seperti pendulum.



Teknik ini menghemat energi sebesar 75 persen dibanding gerakan merayap perlahan. Ahli robot dari University of California, Ron Fearing, membuat robot berkaki enam mirip kecoak. Robot itu disebut Dynamic Autonomous Sprawled Hexapod (DASH).



Lembaran Velcro kecil dipasangkan di kaki belakang robot ini untuk menirukan gerakan akrobatik kecoak. "Binatang memiliki banyak manuver mengagumkan yang sanggup menginspirasi perancangan robot lincah," ujar Fearing.



Menurut dia, insinyur hanya berpacu membuat robot yang hebat dalam berjalan, berlari, atau memanjat. Namun sedikit yang mempelajari gerakan ekstrem yang membuat robot lebih lincah.



UNIVERSITY OF CALIFORNIA | AMRI MAHBUB