Gerhana Matahari Total akan Terjadi 21 Agustus

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 21 Agustus mendatang, gerhana matahari total akan terlihat jelas di Amerika Serikat (AS), tepatnya di pantai South Carolina sampai Oregon.



Oleh sebab itu, AS akan menggelar acara yang diberi nama Great American Eclipse, dan orang-orang telah membuat rencana perjalanan mereka untuk bisa mendapatkan pandangan terbaik tentang fenomena astronomi tersebut.



Baca: Operator Listrik Amerika Serikat Peringatkan Bahaya Badai Matahari



Solar Dynamic Observatory (SDO) NASA, yang bertugas memantau Matahari setiap hari, melihat Bulan saat melintas di depan bintang induk pada 25 Mei.



Observatorium, yang dikenal sebagai SDO, tersebut saat ini berada di atas 22.000 mil di atas Bumi dalam orbit yang berada di atas Meksiko.



Tidak seperti gerhana yang akan dilihat pada Agustus nanti di AS, gerhana yang dilihat SDO hanya sebagian saja, sekitar 89 persen Matahari yang sepenuhnya tertutup pada satu waktu.



Baca: Gerhana Matahari Total Hasilkan Puluhan Riset



Namun, karena pekerjaan sebenarnya observatorium adalah memotret Matahari, NASA bisa menggabungkan foto-foto transit Bulan menjadi GIF.



SDO juga akan mendapatkan tampilan gerhana pada bulan Agustus, setelah gerhana total meninggalkan Amerika Serikat, demikian The Verge.



ANTARA