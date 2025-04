Google Doodle: James Wong Howe, Seorang Visioner Film

TEMPO.CO, Jakarta - James Wong Howe yang menjadi Google Doodle hari ini adalah seorang ahli dalam teknik pembuatan film (sinematografi) yang inovatif. Ia menemukan bagaimana menggunakan latar belakang gelap untuk menciptakan nuansa warna dalam film hitam-putih. Ia menggunakan pencahayaan, pembingkaian, dan kamera dengan pergerakan minimal untuk menggambarkan emosi.



Selama berkarir dalam dunia film, James Wong Howe dikenal sebagai sinematografer yang ahli memanfaatkan teknik penggunaan bayangan. Ia juga salah satu orang pertama yang menggunakan sinematografi dengan kedalaman fokus (deep focus). Gambar-gambar di filmnya menerapkan teknik ini dimana foreground (latar depan) maupun background (latar belakang) tetap fokus pada saat bersamaan.



James Wong Howe mempelopori penggunaan lensa bersudut pandang lebar (wide-angle), pencahayaan dengan memberikan nuansa misterius, kesedihan ke dalam gambar dengan mempersiapkan latar belakang yang bernuansa gelap, seperti hitam atau warna tua (low key lighting), dan pencahayaan berwarna.



Teknik yang digunakan James Wong Howe untuk mengubah cara orang melihat bioskop. Salah satu teknik yang dia kembangkan, membantu para protagonis dalam film sinematik. Dia memiliki cara untuk memperkuat tampilan protagonis dan untuk menonjolkan ekspresi wajah mereka.



Ia termasuk orang pertama yang memakai kamera dolly, yakni dudukan kamera dengan empat penyangga untuk memuluskan pergerakan horizontal saat merekam gambar.



James Wong Howe lahir di Guangzhou, China. Howe berimigrasi ke AS saat ia berusia lima tahun dan dibesarkan di Washington. Dia telah bekerja serabutan di masa remajanya, hingga kemudian akhirnya memulai di industri ini dengan mengantarkan film dan memunguti potongan-potongan dari lantai kamar pemotongan studio.



Berbeda dengan keberhasilan kehidupan kerjanya, James menghadapi diskriminasi rasial dalam kehidupan pribadinya. Dia menjadi warga negara AS hanya setelah pencabutan Undang-undang Pengecualian Cina. Karena undang-undang tersebut pula pernikahannya tidak diakui secara hukum di AS sampai tahun 1948.



Meskipun ada hambatan yang dihadapinya, James pensiun dengan dua penghargaan Oscar sebagai salah satu sinematografer paling terkenal pada masanya. Antara 1930 dan 1940 dia adalah salah satu pembuat film Hollywood yang paling banyak dicari.



James Wong Howe memenangkan penghargaan sinematografi untuk The Rose Tattoo (1955) yang dibintangi Barr Lancaster dan Hud (1963) yang dibintangi oleh Paul Newman. James dinilai salah satu dari sepuluh pembuat film paling berpengaruh dalam sebuah survei terhadap anggota Guild Cinematographers Internasional.



NDTV | SALAMA PICALOUHATA | AMRI MAHBUB