Hawking Ajak Manusia Pindah dari Bumi, Ada 3 Planet Alternatif

TEMPO.CO, Jakarta - Profesor Lucasian bidang Matematika di Universitas Cambridge, Stephen Hawking, kembali membuat pernyataan yang mengejutkan. Kali ini, dia menyatakan umat manusia akan punah kalau tak segera menemukan planet lain untuk tempat bernaung.



Hawking akan mengeluarkan semua hasil analisisnya dalam film dokumenter terbaru yang akan tayang di chanel BBC, Stephen Hawking: Expedition New Earth. "Menurut BBC, seri ini akan mengeksplorasi teori Hawking tentang umat manusia dan potensi kehancurannya," demikian tertulis dalam laman The Weather Channel.



Dari penelusuran Tempo, setidaknya ada tiga planet yang menurut para ilmuwan bisa ditinggali. Apa saja? Berikut daftar lengkapnya, seperti dikutip dari The Telegraph:



1. Mars

Pertama adalah planet yang paling dekat dengan bumi, yakni Mars. Nama planet merah ini diambil dari nama Dewa Perang Romawi. Di Mars, ada fitur unik di kawasan Cydonia Mensae yang berbentuk perbukitan. Jika dilihat dari atas tampak seperti wajah manusia. Banyak ilmuwan menganggap bukit wajah manusia itu sebagai bukti dari peradaban yang telah lama musnah dari Mars.



Dalam beberapa tahun terakhir, Badan Antariksa Amerika (NASA) sedang mengeksplorasi kehidupan di sana. Bahkan, CEO SpaceX Elon Musk mulai mengajak warga bumi untuk membuat koloni pertama di sana.



2. GJ1214B

Ini merupakan planet pertama yang diketahui mirip bumi. Berjarak 40 tahun cahaya (satu tahun cahaya berjarak 9,5 triliun kilometer), GJ1214b diperkirakan memiliki ukuran 2,7 kali dan massa 6,5 kali bumi/



Pada pakar menghitung, berdasarkan berat jenisnya, planet ini mengandung tiga per empat air likuid dengan inti padat dari besi dan nikel. Sedangkan atmosfernya berisi hidrogen dan helium.



3. Gliese 581 g

Pencarian planet yang bisa ditinggali membawa para ilmuwan menemukan Gliese 581 g. Planet ini seukuran bumi. Dengan massa tiga sampai empat kali bumi, planet ini mengorbit bintangnya selama 37 hari. Berlokasi di rasi bintang Libra dengan jarak 20 tahun cahaya.



Kalau Anda sendiri, apakah akan mengikuti saran dari Stephen Hawking untuk pindah dari bumi?



THE TELEGRAPH | THE WEATHER CHANNEL | AMRI MAHBUB