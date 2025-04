Hujan Meteor Lyrid dan Konjungsi Planet Warnai Langit Malam April 2025

Perbesar

Pemandagan hujan meteor Lyrid yang terlihat dari Memorial to the Cavalier and Horse Guard di ladang Borodino di Mozhaysk, wilayah Moskow, Rusia, 22 April 2020. Meteor Lyrid merupakan komet jangka panjang yang mengorbit Matahari sekitar 415 tahun sekali. REUTERS/Maxim Shemetov