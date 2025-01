Ilmuwan Cina Menciptakan Babi Rendah Lemak

Dalam sebuah makalah yang diterbitkan Senin, 23 Oktober 2017, di Proceedings of the National Academy of Sciences, para ilmuwan melaporkan bahwa mereka telah menciptakan 12 babi sehat yang memiliki sekitar 24 persen lemak babi lebih sedikit daripada babi normal.



Baca: Kisah Warga Tegal Tewas Diserang Babi Hutan