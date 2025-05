TEMPO.CO, Jakarta - Situs Webometric kembali merilis daftar ilmuwan top Indonesia berdasarkan kemunculan mereka dan banyaknya kutipan hasil penelitian mereka di Google Scholar Citation. Daftar peringkat ilmuwan top Indonesia yang merupakan edisi keempat ini diambil dari data semua ilmuwan yang bekerja di berbagai universitas dan institusi di Indonesia.



Para ilmuwan yang tercantum dalam peringkat tersebut merupakan ilmuwan yang terdaftar hingga minggu kedua Oktober 2015. Ada seribu nama yang masuk dalam daftar tersebut. Berikut ini daftar 25 ilmuwan Indonesia teratas yang tercantum dalam rilis berjudul "Ranking of scientists in Indonesia Institutions according to their Google Scholar Citations public profiles" tersebut:



1. Suharyo Sumowidagdo - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

2. Johannes V D Wirjawan - Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

3. L.P. Ligthart - Universitas Indonesia, Institut Teknologi Surabaya

4. Suryadi Ismadji - Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

5. Ferry Iskandar - Institut Teknologi Bandung

6. Hairiah Kurniatun - Universitas Brawijaya, ICRAF World Agroforestry Centre CGIAR

7. Azyumardi Azra - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

8. Christoper Martius - Center for International Forestry Research, Institut Pertanian Bogor

9. Manabu D. Yamanaka - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Indonesia, Kobe University

10. Danny Hilman Natawidjaja - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

11. L. Broto Sugeng Kardono - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

12. Husein Umar - Kwik Kian Gie School of Business & Informatics

13. Agus Sudaryanto - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Indonesia

14. Djoko Iskandar - Institut Teknologi Bandung

15. Tommy Firman - Institut Teknologi Bandung

16. M. Quraish Shihab - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

17. Terry Mart - Universitas Indonesia

18. R. Dwi Susanto - University of Maryland, Surya University

19. Fahmuddin Agus - Indonesian Soil Research Institute

20. Agustinus Agung Nugroho - Institut Teknologi Bandung

21. Mudrajad Kuncoro - Universitas Gadjah Mada

22. Bambang Widoyoko Suwargadi - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

23. Saptaning Ruju Paminto - Universitas Suryakancana

24. Sutrisno Hadi - Universitas Gadjah Mada

25. Iqbal Elyazar - Eijkman-Oxford Clinical Research Unit Indonesia



WEBOMETRICS | ANGELINA ANJAR SAWITRI