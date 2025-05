Ini Lokasi Planet Kyrpton, Tempat Tinggal Superman

TEMPO.CO, New York - Planet Krypton, tempat tinggal tokoh fiksi Superman, benar ada. Direktur Planetarium Hayden di Museum Sejarah Alam Amerika di New York Neil deGrasse Tyson menemukan lokasinya berjarak sekitar 27,1 juta tahun cahaya dari bumi. "Tepatnya di selatan konstelasi Corvus (The Crow)," kata Tyson, seperti dimuat space.com.



Planet itu mengorbit bintang katai merah LHS 2520. Bintang tersebut lebih dingin dan lebih kecil daripada matahari kita.



Tyson menelusuri keberadaan Krypton atas permintaan DC Comics--perusahaan yang menerbitkan komik Superman--yang ingin menggarap plot cerita tentang pencarian Superman terhadap tanah kelahirannya. Astrofisikawan itu bahkan muncul dalam halaman-halaman komik aksi Superman edisi ke-14 berjudul Star Light, Star Bright yang membantu pencarian yang dilakukan si manusia super.



"Sebagai penduduk asli Metropolis, saya sangat senang bisa membantu Superman yang telah melakukan banyak hal untuk kota saya selama bertahun-tahun," kata Tyson.



Kisah kerja sama Tyson dan Superman menemukan Planet Krypton tertuang lengkap dalam komik. Bagi para astronom amatir yang ingin melihat bintang LHS 2520 yang nyata di langit malam, Tyson mempersilakan mengamati lewat teleskop yang ada di Planetarium Hayden. "Sekarang Superman tahu persis dari mana dia berasal," ujar Tyson.



Superman lahir di Planet Krypton. Namun, tak lama setelah lahir, ayah Superman, Jor-El, mengirim si bocah menuju bumi dengan pesawat kapsul khusus sesaat sebelum planet itu hancur. Setelah mendarat di Kansas, Amerika Serikat, Superman dibesarkan sebagai Clark Kent oleh seorang petani dan istrinya. Kent dewasa pindah ke Kota Metropolis dan bekerja sebagai wartawan di harian Daily Planet.



SPACE | AMRI MAHBUB