Ini Temuan Terbaru Soal Planet 9 yang Misterius

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah planet yang tak terlihat diyakini berada di perbatasan tata surya kita. Selama ini, banyak asumsi dan teori soal planet yang disebut Planet 9 itu.



Teori terbaru dikemukakan para peneliti dari University of Sheffield di Inggris. Mereka menyatakan kesimpulan selama ini yang menyatakan bahwa planet itu ditangkap dari sistem planet lain tak memiliki dasar.



Bagian luar tata surya selalu menjadi teka-teki besar para astronom. Astronom pada akhir abad 19 dan awal abad ke 20 berusaha mencari planet besar yang tidak terlihat. Hal ini berujung dengan penemuan Pluto pada tahun 1930.



Pluto berubah statusnya menjadi planet kerdil karena para astronom menemukan banyak benda kecil serupa, yang disebut objek daerah Edgeworth-Kuiper, yang jaraknya sama dengan matahari.



Tahun lalu, para astronom Amerika Serikat mengumumkan terori tentang planet 9 untuk menjelaskan sifat orbital yang aneh dari beberapa benda di Edgeworth-Kuiper. Walaupun mengamati Planet 9 secara langsung hampir tidak mungkin dilakukan, para ahli teoritis tidak berhenti untuk mengetahui keberadaan planet ini.



Planet 9 setidaknya sepuluh kali lebih besar dari Bumi, sehingga tidak mungkin terbentuk dengan jarak yang jauh dari Matahari. Richard Parker dari University of Sheffield bersama rekan-rekannya dari ETH Zurich di Swiss menunjukan bahwa skenario penangkapan planet ini sangat tidak mungkin terjadi.



“Kami tahu bahwa sistem planet terbentuk pada waktu yang sama dengan bintang, dan ketika bintang sangat muda mereka biasanya ditemukan dalam interaksi kelompok dengan bintang-bintang yang lainnya. Oleh karena itu, lingkungan di mana bintang terbentuk biasanya mempengaruhi sistem planet dan biasanya begitu padat sehingga satu bintang bisa menangkap bintang atau planet lainnya.” Kata Parker.



“Dalam penelitian ini, kami menunjukan bahwa walaupun penangkapan planet umum terjadi, planet yang menjerat orbit Planet 9 sangat tidak mungkin terjadi. Kami tidak mengesampingkan gagasan Planet 9, namun hal itu pastilah terbentuk dan mengelilingi matahari, bukan dengan ditangkap oleh sistem planet lain,” imbuh Parker.



Penelitian soal Planet 9 ini dipublikasikan di jurnal Royal Astronomical Society.



FIRST POST | | ZUL'AINI FI'ID N | NS