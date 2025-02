Inovasi Mobil Hidrogen, Tim ITS Raih Empat Penghargaan

TEMPO.CO , Jakarta - Tim Antasena Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyabet 4 juara dalam kompetisi Shell Eco-Marathon (SEM) Asia Pacific and Middle East 2025 di Lusail International Circuit, Doha, Qatar. Tim gabungan dosen dan mahasiswa ini menciptakan inovasi kendaraan ramah lingkungan berbahan bakar hidrogen .

Terdapat dua jenis penghargaan yang diraih Antasena. Rinciannya, 3 off-track awards yang terdiri dari 1st Winner of Vehicle Design Award, 2nd Place of Communication Award (HAVAS), dan 2nd Place of Carbon Footprint Reduction Award. Serta 1 on-track awards, yakni 3rd Place Prototype, Hydrogen Fuel Cell Category.