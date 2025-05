Gairah Baru Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

HADIR dalam pertemuan Sidang Komisi Bersama Indonesia-Rusia Ke-13 yang digelar di Gedung A.A. Maramis, Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 15 April 2025, Anna Belokoneva turut menyimak pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto ihwal energi nuklir yang bukan lagi pilihan terakhir bagi Indonesia. Kepala Kantor Perwakilan State Atomic Energy Corporation Rosatom di Indonesia itu kian bersemangat ketika Airlangga menawarkan siapa saja bisa berinvestasi dalam pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).



Bak mendapat pulung, Belokoneva lantas mengungkapkan dalam pertemuan bilateral itu bahwa Rosatom telah mengajukan proposal pembangunan PLTN kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebulan sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, Rosatom bahkan menawarkan dua opsi pembangunan reaktor nuklir untuk listrik di tiga lokasi yang digarap secara bertahap. Tipe reaktor yang ditawarkan juga ada dua, reaktor kecil modular atau small modular reactor (SMR) dan reaktor berskala besar.



Dalam proposal disebutkan badan usaha energi nuklir milik Rusia itu akan membangun SMR di Kalimantan Barat dengan kapasitas 3 x 110 megawatt (MW). Unit I dibangun pada 2032, unit II setahun kemudian, dan unit III pada 2035. Biaya rata-rata setrum (LCOE) dari pembangkit ini sekitar US$ 85 per megawatt-jam (MWh) sampai US$ 95 per MWh. Adapun PLTN berskala besar didirikan di Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan dengan kapasitas masing-masing 2 x 1.200 MW. LCOE pembangkit ini US$ 65-75 per MWh.



Opsi kedua dalam proposal Rosatom adalah membangun PLTN terapung di Kalimantan Barat dengan kapasitas 2 x 110 MW. PLTN tersebut bakal dibangun pada 2030 dan 2031. Adapun tarif listrik PLTN terapung diperkirakan US$ 150-190 per MWh. “Kami mengajukan kepada pemerintah Indonesia solusi berbeda yang dapat disesuaikan dengan kondisi berbeda,” kata Belokoneva melalui jawaban tertulis, Jumat, 16 Mei 2025.



“Teknologi reaktor VVER-1200 solusi yang baik untuk daerah yang membutuhkan listrik besar. Kami juga mempunyai teknologi reaktor kecil modular (SMR) dengan kapasitas 100-110 MW per unit yang sangat membantu untuk area terpencil. Solusi ini bisa berbasis daratan ataupun terapung,” tuturnya. Reaktor milik Rosatom, RITM-200M, merupakan satu-satunya PLTN terapung yang tersedia di pasar saat ini.