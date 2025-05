Iptek Hari ini, Kembar Siam Chang dan Eng

TEMPO.CO , Jakarta: Pencangkokan jantung pertama dilakukan dokter di Baltimore, Amerika pada 11 Mei 1987. Seorang korban kecelakaan mobil memberikan jantung dan paru-parunya kepada seorang pasien.



Operasi dilakukan Dr Bruce A Reitz dari Stanford University School of Medicine. Dia adalah salah satu ahli bedah jantung terkemuka di dunia. Bruce memperoleh gelar sarjana di Standford university pada 1966 dan memperoleh gelar doktor di Yale Medical School pada 1970.



Bruce menjabat sebagai ketua Departemen operasi Jantung di Stanford University Medical Center dari 1993 - 2005. Dia mempunyai peranan penting dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan perawatan pasien untuk operasi jantung di Stanford



Berikut sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya yang terjadi pada 11 Mei.



1811

Kembar siam Chang dan Eng yang lahir dari sepasang orangtua Cina yang tinggal di Siam (Bangkok). Dari merekalah istilah kembar siam dipopulerkan. Chang dan Eng berdempetan mulai dari pinggang.



1924

Antony Hewish lahir di Cornwall, Inggris. Dia adalah ahli astrofisika Inggris yang memenangkan Hadiah Nobel Bidang Fisika 1974 untuk penemuan pulsar-pulsar obyek kosmik



1918

Richard P. Feynman lahir di New York, Amerika Serikat. Dia adalah ahli fisika teori Amerika yang dianggap paling pintar, berpengaruh, dan tokoh iconoclastic dalam bidangnya pada era setelah Perang Dunia II. Pada 1965, ia menerima Hadiah Nobel bidang Fisika untuk penelitian dalam elektrodinamika kuantum.



1963

Herbert Spencer Gasser meninggal di New York, Amerika Serikat pada usia 74 tahun. Dia adalah ahli fisiologi Amerika yang bersama Joseph Erlanger mendapatkan Hadiah Nobel Bidang Fisiologi dan Kedokteran 1944 untuk penemuan mendasar yang menjelaskan fungsi serat-serat saraf yang berbeda.



DANNI | PDAT