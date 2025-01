Kecerdasan Buatan Bisa Bongkar Captcha, Apa Artinya Buat Manusia?

TEMPO.CO, California - Hanya dalam hitungan menit, kecerdasan buatan mampu memecahkan urutan teks acak (captcha) yang diberikan. Captcha, yang merupakan singkatan dari completely automated public Turing test to tell humans and computers apart, adalah fitur keamanan di web untuk membedakan antara robot dan manusia. Ibarat kata, dia menjadi pintu terlarang bagi robot.