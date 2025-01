Kecerdasan Buatan Ini Bisa Deteksi Alzheimer dengan Cepat

Studi yang terbit secara online dalam jurnal Neurobiology of Aging edisi 10 Juli 2017 itu berjudul "Identifying Incipient Dementia Individuals Using Machine Learning and Amyloid Imaging". Meski baru tahap pengembangan, menurut tim pembuatnya, analisis kecerdasan buatan ini bisa memberikan hasil yang lebih baik ketimbang mengandalkan analisis dokter semata.