Kecerdasan Buatan Kini Bisa Deteksi Orientasi Seksual

TEMPO.CO, Jakarta - Kecerdasan buatan yang dibikin ilmuwan Stanford University di California, Amerika Serikat, bisa mendeteksi orientasi seksual Anda hanya dengan melihat foto. Artificial intelligence (AI) ini bisa menebak apakah Anda homoseksual atau heteroseksual. Bahkan, tingkat keakuratannya mencapai 81 persen.



Michal Kosinsky dan Yi Lun Wang, peneliti Stanford yang mengembangkan AI tersebut, mengembangkannya berdasarkan jaringan saraf dengan algoritma yang dapat menghitung kemungkinan visual. Studi yang terbit dalam Journal of Personality and Social Psychology edisi 7 September ini berjudul "Deep neural networks are more accurate than humans at detecting sexual orientation from facial images".



Kecerdasan buatan ini, menurut keduanya, bisa mendeteksi orientasi seksual ribuan gambar dari berbagai wajah yang muncul di situs kencan di Amerika.



Menurut keduanya, dari data yang dikumpulkan, laki-laki maupun perempuan yang memiliki orientasi seksual sesama jenis tidak memiliki karakter wajah yang khas. "Untuk laki-laki, biasanya memiliki rahang sempit, hidung panjang, dan dahi yang lebih besar ketimbang laki-laki dengan orientasi seksual berbeda jenis," tulis keduanya dalam jurnal.



Sedangkan perempuan yang memiliki orientasi homoseksual memiliki rahang lebih besar dan dahi yang lebih kecil ketimbang perempuan hetero. Dalam jurnal, keduanya menjelaskan, visual lebih informatif ketimbang data soal persepsi di dalam kelompok masyarakat.



"Bisa saja, orientasi seksual juga disebabkan karena komposisi hormon yang terbentuk sebelum lahir dan akhirnya berdampak pada fisik."



Namun, studi ini menuai kontroversi dari banyak pihak. Seperti dikutip dari laman The Guardian, Selasa, 12 September 2017, banyak pihak menyebut kecerdasan buatan ini memasuki ranah personal.



"Kecerdasan buatan ini bisa saja nantinya digunakan untuk kepentingan kelompok anti-LGBT," tulis The Guardian. LGBT adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender.



JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY | THE GUARDIAN | AMRI MAHBUB