Kenali Wujud Manis Indoburmanica, Spesies Tenggiling Baru yang Ditemukan Tim Peneliti Asal India

TEMPO.CO, Jakarta - Tim peneliti dari Zoological Survey of India menemukan spesies tenggiling terbaru. Hasilnya mereka publikasikan melalui penelitian berjudul Indo-Burmese pangolin (Manis indoburmanica): a novel phylogenetic species of pangolin evolved in Asia yang terbit pada Selasa, 7 Januari 2025. Di situ terungkap spesies filogenetik samar yang bercabang dari Tenggiling Cina (Manis pentadactyla) berjarak sekitar 3,4 juta tahun yang lalu.