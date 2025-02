Bukan Kalung Antivirus

Herawati mengatakan senyawa aktif eucalyptol hanya mungkin berperan sebagai penghambat replikasi virus. Ia merujuk pada studi Arun Dev Sharma dan Indrajeet Kaur dari Lyallpur Khalsa College Jalandhar, India. Makalah mereka berjudul “Eucalyptol (1,8-cineole) from Eucalyptus Essential Oil a Potential Inhibitor of Covid-19 Corona Virus Infection by Molecular Docking Studies” itu dipublikasikan di platform Preprints.org pada Maret lalu. Molecular docking atau penambatan molekul adalah metode komputasi yang meniru peristiwa interaksi suatu molekul ligan (pemicu sinyal) dengan protein yang menjadi target pada uji in-vitro. “Eksperimen in silico (simulasi komputer) ini hanya bersifat pemodelan dan belum pernah dipelajari lebih lanjut,” ujar Herawati kepada Tempo, Ahad, 5 Juli lalu.