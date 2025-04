Kisah Hiu Putih Favorit Peneliti yang Tertangkap Nelayan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang nelayan, Gil Mitchell, menangkap hiu putih besar tak jauh dari daratan ketika memancing di Rockport, Massachusetts, Amerika Serikat, 4 Juli 2017 lalu. Hiu putih jantan itu memiliki panjang 2,6 meter dengan berat 164,2 kilogram.



Mitchell kemudian melepaskan hiu itu ketika ia melihat ada pemancar yang menempel pada siripnya. Rupanya hiu putih itu pernah ditangkap oleh peneliti dan dijadikan obyek penelitian terutama soal migrasinya.



Para peneliti di OCEARCH, sebuah organisasi fauna non-profit, sebelumnya sudah memasang pemancar pada hiu yang mereka namai Cisco itu. OCEARCH membagi informasi tentang Cisco yang mereka juluki “Shark of the month” melalui Facebook pada 1 Juli 2017.



Lihat videonya:

Guess who is the @OCEARCH Shark of the Month?!?! @CiscoBrewers @Shark_Tracker #DontFearTheFIn pic.twitter.com/plQErgGT7E