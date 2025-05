TEMPO.CO, Jakarta - The National Aeronautics and Space Administration (NASA) menemukan kajian bahwa supernova mampu menghasilkan sebagian besar bahan terbentuknya bumi. Penelitian ini menggunakan NASA Stratosfer Observatory untuk Astronomi Inframerah (SOFIA).



"Pengamatan kami menunjukkan awan tertentu yang dihasilkan oleh ledakan supernova 10 ribu tahun lalu mengandung cukup debu untuk membuat 7.000 planet Bumi," kata Ryan Lau dari Cornell University di Ithaca, New York, seperti dilansir pada laman resmi NASA, Ahad, 22 Maret 2015.



Tim peneliti menggunakan teleskop udara SOFIA dan Object InfraRed Kamera Faint untuk Teleskop SOFIA guna memotret dengan inframerah dan merinci awan debu, yang dikenal sebagai Supernova Remnant Sagitarius A East atau SNR Sgr A Timur. Mereka menggunakan data SOFIA untuk memperkirakan massa total debu di awan dari intensitas emisi. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui intervensi awan antarbintang dan mendeteksi radiasi yang dipancarkan oleh debu supernova.



Para astronom telah membuktikan bahwa gerak gelombang kejut luar supernova dapat menghasilkan sejumlah debu besar. "Debu dan gelombang kejut dari ledakan supernova, yang mengalir ke dalam medium antarbintang, dapat menjadi bagian dari 'bahan inti' untuk bintang baru dan planet-planet," kata Lau.



Hasil riset ini juga menunjukkan kemungkinan debu besar di galaksi muda jauh terbentuk dari ledakan supernova. Sebab, tidak ada mekanisme lain yang dikenal bisa menghasilkan hampir sama banyak debu.



"Penemuan ini dapat menjelaskan evolusi galaksi miliaran tahun cahaya," kata Pamela Marcum, seorang ilmuwan proyek SOFIA di Ames Research Center di Moffett Field, California.



Saat ini, SOFIA banyak dimodifikasi untuk Boeing 747, pesawat jet khusus yang membawa teleskop berdiameter 100 inci (2,5 meter) pada ketinggian 39-45 ribu kaki (12-14 kilometer). SOFIA merupakan proyek NASA dan Jerman Aerospace Center.



DEWI SUCI R. | NASA