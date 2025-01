Leher Sakit Saat Melihat Smartphone? Ini Penjelasan Ilmiahnya

"Orang kadang terlalu fokus pada gadget-nya sehingga bahu dan leher mereka berada pada posisi abnormal dalam jangka waktu panjang sehingga muncul istilah text neck, yang merujuk pada nyeri postur tubuh," kata Chris Cornett, spesialis tulang belakang dan ahli bedah ortopedi di Medical Center Department of Orthopaedic Surgery and Rehabilitation di University of Nebraska, Amerika Serikat, seperti dikutip dari laman Science Daily.