Mahasiswa UI Raih Penghargaan dengan Film Dokumenter Perpaduan Afrika-Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa Program Studi Produksi Media, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI), berhasil menciptakan film dokumenter berjudul "African Roots: The Hearts of Little Black Sheep" dan lolos dalam Iluni UI Movie Award Competition (IMAC Film Festival 2025) dan telah ditayangkan di Taman Ismail Marzuki pada 14 Februari 2025.



Film dokumenter karya Piring Kotor Production ini bercerita tentang empat anak muda keturunan Afrika-Indonesia yang berbagi identitas diri, kebudayaan, serta diskriminasi yang mereka terima selama tumbuh di Indonesia. Keempat narasumber tersebut adalah Christian Jordan Immanuel, Mercy Queen Prince Ufomba, Janet Alo Igboke, serta Marylin Nnnenna Igboke.



Jordan Gersson Salim sebagai sutradara film, Danendro Putra Nuswantoro sebagai produser, dan Marylin Nnena Igboke sebagai Director of Photography, merupakan mahasiswa semester pertama. Mereka mengaku mendapatkan ilmu yang sangat mendukung proses produksi film tersebut.