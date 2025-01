Mahasiswa Universitas Brawijaya Jadi Produsen Pakan Ikan dari Sampah Sayuran

Arin dan kawan-kawan juga tercatat masuk 10 besar Pertamuda 2024: Seed and Scale for Startup in Indonesia pada 18–22 November 2024. Pertamuda adalah kompetisi ide bisnis mahasiswa terbesar di Indonesia yang diselenggarakan PT Pertamina. PT Angphot bersaing di antara 3.245 mahasiswa dari 696 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia ikut menjadi peserta.