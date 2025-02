Mengenal Bunga Bangkai Kebun Raya Cibodas yang Mekar Tahun Ini

TEMPO.CO , Jakarta - Amorphophallus titanum Becc atau dikenal dengan bunga bangkai yang mekar saat ini merupakan koleksi Kebun Raya Cibodas dengan nomor koleksi 76 C. Tanaman tersebut mekar untuk yang ketiga kalinya setelah sebelumnya mekar pada 2015 dan 2019 dengan ketinggian mencapai 2,8 meter.

Bunga bangkai memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki aroma yang khas seperti bau bangkai, juga mempunyai perbungaan yang sangat besar, sehingga disebut sebagai the giant inflorescent in the world.