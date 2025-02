Mengenal Kandungan PFAS yang Disebut Trump Ada pada Sedotan Kertas

Sesuai perkataan Trump, riset tentang kandungan PFAS pada sedotan sempat diungkapkan melalui penelitian, salah satunya lewat jurnal Food Additives and Contaminants: Part A yang terbit pada 2023. Karya ilmiah berjudul ‘Assesment of poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) in commercially available drinking straws using targeted and suspect screening approaches’, dalam jurnal tersebut, berisi hasil pengujian kandungan PFAS pada sedotan kertas, bambu, baja tahan karat, serta kaca.