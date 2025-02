Mengenali Buah Betadine yang Mengakibatkan 5 Anak Keracunan di Cianjur

Namun yang penting dipahami bahwa tumbuhan ini bisa menjadi racun. Biji dari tumbuhan betadine ini mengandung senyawa risin. Dikutip dari jurnal Ricin Poisoning after Oral Ingestion of Castor Beans: A Case Report and Review of the Literature and Laboratory Testing, risin adalah racun protein yang berasal dari biji tumbuhan betadine. Setelah mengunyah biji tanaman ini, maka racun akan lepas dan diserap oleh tubuh, hal ini bisa menimbulkan gejala mual dan muntah.

Buah Betadine Bukan untuk Dikonsumsi