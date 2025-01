Misteri Pertumbuhan Otak Manusia Neanderthal Akhirnya Terkuak

"Fakta ini membantu kita mendefinisikan sejarah nenek moyang lebih baik. Sebab, selama ini manusia modern dan manusia Neanderthal kerap disebut memiliki fisik yang sama," demikian menurut tim dalam jurnal. Studi mereka berjudul "The Growth Pattern of Neanderthals, Reconstructed from a Juvenile Skeleton from El Sidrón (Spain)".