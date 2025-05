Museum Ini Menggelar Pameran yang Didedikasikan untuk Kucing

TEMPO.CO, Jakarta - Museum of the Moving Image di New York akan membuka pameran yang didedikasikan untuk kucing, yang bertema "How Cats Took Over The Internet".



Pameran ini akan mengupas fenomena populer seperti #Caturday, kucing selebriti dan lolcats untuk mencari tahu mengapa foto dan video kucing telah membuat pengguna internet terpaku.



Pameran itu juga akan menyentuh soal "antropomorfisme, estetika dari hal yang menggemaskan, Bored at Work Network, dan kemunculan konten user-generated".



Akan ada juga pemutaran konstan "significant cat videos" di Video Screening Amphitheatre dalam museum. Demikian dilansir Telegraph.



ANTARA