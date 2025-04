NASA Bikin Mobil untuk di Mars, Simak Videonya

TEMPO.CO, Florida - mobil untuk Mars yang diberi nama Mars Rover Concept diperkenalkan Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) pada awal pekan ini. Kendaraan seperti mobil Armadillo yang ada di film Armageddon (1998) ini sudah terwujud. Perancangnya Shanon dan Marc Parker bersaudara.



Jika di Armageddon, Armadillo dipakai untuk mengebor dan menjelajahi meteor, Mars Rover Concept hanya dipakai untuk edukasi masyarakat mengenai Mars. Kendaraan beroda enam dengan kapasitas empat tempat duduk, berdesain futuristik, ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat generasi muda untuk mengeksplorasi Mars.



Untuk membaut Mars Rover Concept, Parker berkonsultasi dengan para astronot NASA. Keduanya merealisasikan kendaraan ini hanya dalam waktu lima bulan.



Mars Rover Concept diperkenalkan Senin lalu, 5 Juni 2017, dalam sebuah acara khusus di Kennedy Space Center di Florida, Amerika Serikat. Peluncurannya dilakukan berbarengan dengan pembukaan Summer of Mars di kompleks tersebut.



Shanon dan Marc Parker dikenal dengan hasil karya kendaraan yang fenomenal, seperti sepeda motor futuristik yang digunakan di film fiksi ilmiah Tron: Legacy (2010).



Kendaraan ini memiliki bobot 2.721 kilogram dan tinggi 3,3 meter. Karena dirancang untuk berjalan di permukaan Mars yang ekstrem, mobil ini dilengkapi dengan suspensi kasan dan pelek berukuran 50 inci. Ini memungkinkan untuk berjalan di atas pasir halus.



Mars Rover Concept juga dibekali dengan panel tenaga surya. Mobil ini memiliki baterai 700 Volt, dengan begitu Mars Rover bisa mencapai 112 kilometer per jam, namun di Mars hanya bisa melaju sekitar 16-24 kilometer per jam. NASA, seperti dikutip dari laman situsnya, mengklaim mendesain mobil itu agar bisa berfungsi untuk penelitian dan juga perjalanan.



Simak video berikut ini untuk melihat penampakan mobil Mars Rover Concept bikinan NASA:







NASA | AMRI MAHBUB