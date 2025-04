NASA Rilis Video Menakjubkan tentang Pluto

TEMPO.CO, California - Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), akhir pekan lalu, merilis video menakjubkan dari Pluto. Video tersebut diambil dari kamera beresolusi tinggi New Horizons yang sampai ke planet terujung tata surya kita itu dua tahun lalu.



Video tersebut memperlihatkan kawah Pluto di kawasan Cthulhu Macula dan Pegunungan Moated yang aneh di bulan Pluto, Charon. Melalui video tersebut NASA berusaha mengumpulkan data elevasi dan medan kompleks di Pluto dan Charon.



"Kompleksitas Pluto melebihi imajinasi kita yang paling liar. Semua sudut berisi misteri," kata Alan Stern, peneliti utama New Horizons dari Southwest Research Institute, seperti dikutip dari laman berita Daily Mail, Jumat, 14 Juli 2017.



Video Pluto ini dimulai dengan pemandangan dataran tinggi dan dataran es nitrogen raksasa yang disebut Sputnik Planitia. Gambar kemudian berlajut ke hamparan kawah membentang di daerah minim cahaya Cthulhu Macula.



Lalu ada sebuah pegunungan yang tampak berada di sebelah kanan. Juga, ada pemandangan dataran tinggi Terra Voyager dan ngarai Pionerr Terra. Video NASA berakhir dengan gambar dari daerag Tartarus Dorsa.



Berikut video lengkapnya:







Selain video di atas, NASA juga merilis video kedua. Video kedua ini dimulai dengan penampakan pegunungan di bulan Pluto, Charon.



Video kemudian pindah ke utara, yakni kawah Dorothy Gale dan Mordor Macuka, dua daerah yang sangat gelap di Pluto. Video berakhir dengan memperlihatkan dataran Vulcan Planum dan Pegunnungan Clarke Montes.



Dengan jarak 4,4 miliar kilometer dari bumi, dibutuhkan waktu lima jam untuk mengirimkan video tersebut dari wahana New Horizons di Pluto ke bumi. Kini wahana antariksa tersebut sedang menunju target lain di tata surya yang detailnya belum dijelaskan NASA.



NASA | AMRI MAHBUB