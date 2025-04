NASA: Seperti Bumi, Pluto Juga Mengalami Perubahan Iklim

Namun, tim ilmuwan, belum yakin penyebab metana tersebut menguap. Karena itu, dalam studi berjudul "Bladed Terrain on Pluto: Possible origins and evolution" itu, tim mencoba membandingkan dengan struktur serupa di bumi, penitentes. Penitentes adalah formasi salju yang ditemukan di dataran tinggi. Mereka berbentuk bilah salju dan es yang mengeras dan memanjang, umumnya memiliki arah menghadap matahari.