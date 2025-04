Nothing akan Meluncurkan CMF Phone 2 Pro

PRODUSEN teknologi asal Inggris Nothing akan meluncurkan perangkat terbarunya CMF Phone 2 Pro pada 28 April 2025. Peluncuran ini menandai upaya Nothing dalam memperluas produk CMF by Nothing yang dikenal dengan tampilan desainnya dan harga terjangkau, dikutip dari Antara.

CMF Phone 2 Pro akan masuk dalam pasar segmentasi menengah dengan spesifikasi unggulan untuk kelas harganya. Ponsel ini akan ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 Pro SoC. Nothing telah mengungkap bahwa perangkat ini dilengkapi tiga kamera belakang, termasuk kamera utama 50 megapiksel (MP) dengan sensor besar tipe 1/1,57 inci.

Ponsel ini juga akan dibekali kamera telefoto 50 MP dengan kemampuan zoom optik 2x, menjadikannya yang pertama di segmen ini yang menawarkan fitur tersebut. Adapun kamera ultrawide 8 MP dengan sudut pandang 119,5 derajat. Kombinasi kamera ini mirip dengan Nothing Phone (3a)..

Tentang Nothing

Dikutip dari situs web Nothing perusahaan teknologi ini yang berbasis di London, Inggris. Perusahaan ini didirikan oleh Carl Pei pada 2020. Ia pendiri OnePlus, bersama Akis Evangelidis. Perusahaan ini dikenal dengan pendekatannya yang berani dalam membuat produk teknologi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menyenangkan dan berbeda secara visual, seperti desain transparan dan antarmuka Glyph yang menjadi ciri khasnya.

Nothing mengusung slogan, We’re building a world where tech is fun again. Perjalanan Nothing dimulai dengan peluncuran earbud transparan ear (1), yang kemudian diikuti oleh berbagai produk audio dan ponsel pintar. Pada 2023 diluncurkan CMF by Nothing yang dirancang agar teknologi dapat dijangkau oleh lebih banyak orang.

Nothing memiliki anak usaha CMF yang telah meluncurkan smartphone perdana dengan model CMF Phone 1 pada awal April 2024. Ponsel ini dilengkapi chip MediaTek Dimensity 7300 5G. CMF Phone 1 mempunyai pertahanan bodi yang kuat dan sulit untuk dibuka. Ketahanan bodi ini membuat CMF Phone 1 mempunyai kekurangan dan kelebihan tersendiri.

